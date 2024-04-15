Группа "Пикник" о концерте в Екатеринбурге: "Нет слов!"

Группа "Пикник", накануне отыгравшая сольный концерт в Екатеринбурге, поделилась своими впечатлениями от выступления в столице Урала.

Несмотря на теракт в "Крокус Сити Холле" со множеством погибших и раненых, артисты не стали отменять выступления в других городах. В конце марта группа сыграла в Санкт-Петербурге, посвятив концерт памяти жертв теракта. А в минувшее воскресенье, 14 апреля, "Пикник" выступил в Екатеринбурге.

После концерта артисты поделились своими впечатлениями.

"Екатеринбург, нет слов! Огромное спасибо всем, кто в этот вечер был с нами - вы прекрасны!", - написали музыканты на своей официальной странице в соцсети.

Сегодня "Пикник" выступит в СК "Центральный" в Тюмени.

Напомним, что в Екатеринбурге было решено не отменять массовые мероприятия после трагедии в "Крокусе".