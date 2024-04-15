Трейси: США по прямому запросу передали РФ данные по теракту в "Крокусе"

Россия напрямую запросила США информацию, необходимую для расследования теракта в "Крокус сити холле", сообщила американский посол в России Линн Трейси.

Она подчеркнула, что вся необходимая информация была передана, кроме того, США намерены делиться ей в дальнейшем.

"Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно", - заявила Трейси. Ее слова приводятся в Telegram-канале посольства.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш сообщил, что ЦРУ якобы предупредило спецслужбы России о том, что боевики готовят теракт в Москве. США также якобы сообщили о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе. Херш отметил, что американская разведка заранее не знала, что теракт произойдет именно в "Крокус Сити Холле".

Издание The Washington Post сообщало, что Вашингтон якобы за две недели до нападения передал властям России информацию о том, что в "Крокус Сити Холле" готовится теракт. Как заявили американские чиновники, США передали эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в Москве в марте.