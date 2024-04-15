Депутат Вихарев помог уральским добровольцам отправиться на СВО во всеоружии

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог снарядить добровольцев, решивших отправиться на СВО. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, еще в марте к нему за помощью обратились трое парней из Свердловской области. Они хотели поехать на спецоперацию и просили помочь им с высокоточным оборудованием. Алексей Вихарев передал им дрон и ноутбук, а накануне получил "весточку с фронта".

"Хотим выразить огромную благодарность Алексею Андреевичу Вихареву из города Екатеринбург за предоставленную гуманитарную помощь, а именно за приобретение ноутбука, а также Мавика Mini 3 Pro для обучения наших бойцов. Мы как раз попали в отряд БПЛА Луганской народной республики и выполняем здесь поставленные задачи. Огромное вам спасибо за это. С таким крепким тылом победа всегда будет за нами, помните об этом", - сказали бойцы.

Парней зачислили в отряд "Соболь". Депутат пожелал бойцам здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

Напомним, что солдатам Алексей Вихарев помогает с момента их мобилизации в 2022 году. Помимо оружия и военной техники, он также отправляет в зону СВО гуманитарную помощь. В феврале солдаты получили помощь в виде трех антидроновых ружей "Гарпия". А месяцем позже депутат помог знакомым артиллеристам восстановить свои запасы после страшного пожара, уничтожившего одежду, боеприпасы, продукты питания и даже машину.