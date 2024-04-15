В Екатеринбурге за мошенничество осужден египтянин, обманувший марокканца

В Екатеринбурге вынесен приговор за мошенничество под предлогом помощи в поступлении в высшее учебное заведение города. На скамье подсудимых оказался гражданин Египта.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в середине 2023 года египтянин, сам будучи студентом одного из вузов уральской столицы, заявил своему знакомому - гражданину Марокко, что за деньги поможет ему поступить на учебу. Он обещал помочь в сборе документов для университета без обязательного прохождения годового курса русского языка и продления учебной визы для пребывания в России. При этом хитрый египтянин знал, что на самом деле помочь приятелю не сможет.

Марокканец поверил и передал обманщику более 350 тысяч рублей, которые тот оставил себе. Деньги были собраны родственниками потерпевшего для оплаты обучения.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил иностранцу-мошеннику 1,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.