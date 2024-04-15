Из-за паводка более 80 человек эвакуированы из сел под Томском

Глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что из трех сел под Томском, отрезанных от регионального центра в результате паводка, эвакуируют жителей.

"Всего эвакуировано 84 человека. В том числе 8 детей", - написал он в своем телеграм-канале.

В пункте временного размещения находятся 12 человек, среди них 3 детей.

В зоне затопления остаются несколько сел: Вершинино – 66 приусадебных участков, 33 жилых дома; Батурино – 11 приусадебных участков, 2 жилых дома; Черная Речка – 11 приусадебных участков, 3 жилых дома.

Кроме того, в зоне подтопления находятся несколько садоводческих товариществ и десятки домов.

14 апреля мэр Томска Дмитрий Махиня объявил об эвакуации с территории садового общества "Левобережье", расположенного на берегу Томи.

Сообщалось, что спасатели ожидают 15–17 апреля вскрытия Оби в Томской области. МЧС предупредило о возможном резком подъеме воды до отметок 910–1050 см.