За сутки вода пришла еще в тысячу домов в Оренбурге

За сутки в зоне затопления в Оренбурге оказались еще тысяча домов и столько же приусадебных участков. Всего в городе подтоплено более 10 тыс. приусадебных участков и 5,5 тыс. домов, из которых 55 – многоквартирные, об этом сообщили в администрации города.

"Из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых дети. В пунктах временного размещения остаются 297 человек, из них 96 детей. За сутки в ПВР прибыли ещё 33 человека", - рассказали в мэрии.

В городе из-за подтопления южных районов перекрыта основная магистраль, соединяющая эту местность с центром.

В аварийно-спасательных работах участвуют 400 человек, подтопленные территории патрулирует полиция.

Между тем, началась эвакуация людей из поселков Краснохолм, Красный патризан и Троицкий.

В МЧС сообщили, что в Оренбургскую область сегодня снова прилетит глава ведомства Александр Куренков, но в первую очередь он направится в наиболее пострадавший от паводка Орск.