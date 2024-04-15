Названа тема постов в соцсетях, которые могут повлиять на карьеру

Карьерный консультант Оксана Семенова считает, что искаженная или неподходящая информация, размещенная в соцсетях, может стать препятствием для развития карьеры.

"Важно осознавать, что публикуется в социальных профилях, и как это может повлиять на восприятие ваших профессиональных качеств", - сказала радио Sputnik Семенова.

Рекрутеры используют термин OSINT (Open Source Intelligence) – метод анализа публично доступной информации без прямого взаимодействия с объектом. Пассивный OSINT для рекрутеров – сканирование социальных профилей потенциальных кандидатов. По мнению эксперта, не все люди понимают, что есть связь между выложенными в соцсети фотографиями с вечеринки и построением карьеры.