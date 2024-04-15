15 Апреля 2024
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Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

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Фото: Накануне.RU

Обезглавленному Нефтеюганску ищут нового мэра

В Нефтеюганске объявлен конкурс на должность мэра. Подать заявки можно до 27 апреля, сообщили Накануне.RU в думе города.

Сам конкурс состоится 3 мая.

Конкурсную комиссию возглавляет председатель думы Нефтеюганска Марат Миннигулов, в состав входят депутаты гордумы Елена Власова, Наталья Петюкина, секретарем конкурсной комиссии назначена начальник организационно-правового отдела аппарата думы Нефтеюганска Анастасия Хазипова.

Напомним, глава города Эльвира Бугай ушла с поста по собственному желанию. Она опубликовала обращение к нефтеюганцам, в котором заявила, что отставка - ее личное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Исполняет обязанности мэра с 28 марта замглавы Наталья Халезова.

Отметим, что еще в ноябре городской парламент выразил недоверие Эльвире Бугай и обвинил ее в манипуляциях на теме СВО. Чиновницу также исключили из "ЕР", и уже тогда ходили слухи о ее грядущей отставке. Хотя, источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что отставка действительно была решением самой Бугай.

Как сообщало Накануне.RU, скандал, связанный с темой СВО, вспыхнул после того, как в соцсетях появилось обращение нефтеюганских бойцов СВО. Военнослужащие обвинили городских депутатов в том, что они блокируют выплаты участникам СВО. Депутаты же пояснили, что вместе с помощью "на СВО" (27 млн) Бугай пыталась также протащить выделение 11 млн руб. на "красивую иллюминацию", на это депутаты не согласились, и тогда Бугай заблокировала принятые депутатами поправки в бюджет, утвержденные без "праздничных пожеланий".

Были в карьере Эльвиры Бугай и другие скандалы. Так, например, в прошлом году ОНФ признал Нефтеюганск самым мокрым городом и вручил действующему главе подарок - желтое ведро.

В 2022 году жители Нефтеюганска попросили Комарову отправить Бугай в отставку. Губернатор Наталья Комарова ответила, что по закону - инициировать вопрос об отставке главы города действительно можно. Однако это самый простой шаг. Глава региона подчеркнула, что в ее ответственности обеспечить работоспособность органов управления на местном уровне и на региональном и "выдворение за штатное расписание того или иного сотрудника, не всегда является адекватной реакцией руководителя".

Губернатор предложила провести опрос населения, чтобы выявить напряженные темы, позже разработать план действий и шаг за шагом устранять их, а не принимать решения на эмоциях.

Теги: Нефтеюганск, Эльвира Бугай, конкурс, мэр


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