В кавказских республиках доля водителей без ОСАГО может доходить до 70%

Чаще всего страховые компании отказывают в оформлении полиса ОСАГО водителям из Чечни и Ингушетии. В перечисленных регионах обязательные полисы успешно оформляют только в 2% и 1,2% случаев соответственно, говорится в исследовании онлайн-агрегатора по оформлению страховок "Пампаду". Исследование проводилось только для легковых автомобилей для личного использования.

К "красным зонам" ОСАГО также отнесли Дагестан и Карачаево-Черкесию (доля одобрений – 40,4%). В "красных зонах" наиболее распространено страховое мошенничество с автогражданкой, говорится в мониторинге Банка России, на который ссылаются "Ведомости". Также в "красной зоне" Новосибирская область. Близко к попаданию в "красную зону" находятся Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

На прошлой неделе президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал, что в Ингушетии доля водителей без ОСАГО в 2023 оду составила почти 78%, в Чечне – более 60%.