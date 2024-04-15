С начала 2024 года из Свердловской области отправили на родину 630 мигрантов

Начиная с 2024 года судебные приставы Свердловской области отправили обратно на родину 636 иностранных граждан, находящихся на территории РФ незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

"Только за прошедшую неделю судебными приставами выдворено более 184 иностранцев. Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии прибыли в Свердловскую область на заработки, однако не оформили документы для нахождения на территории страны. Тем самым они нарушили законодательство в части ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Все иностранцы были оштрафованы. Суд также вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили граждан, подвергшихся выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Напомним, что в скором времени иностранцев могут обязать покупать sim-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале "Госуслуг" с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.