Лето в Екатеринбурге наступит в апреле

В Екатеринбурге в разгар апреля наступит самое настоящее лето. Уже на этой неделе столбики термометров поднимутся выше 20 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные Уральского гидрометцентра, днем 15 апреля воздух прогреется до 9-11 градусов выше нуля. Примерно такая же погода будет во вторник и среду.

В четверг, по предварительным прогнозам, немного похолодает. А вот в пятницу наступит резкое потепление: 19 апреля и все следующие выходные воздух будет прогреваться до 24 (!) градусов.

По данным синоптиков, небольшие дожди возможны со вторника по четверг, в остальные дни существенных осадков не ожидается. А с приходом летнего тепла в Екатеринбурге установится ясная и безоблачная погода.

Напомним, что еще в конце марта в Свердловской области шли мощные снегопады.