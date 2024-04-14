Власти Кетовского округа Курганской области призвали эвакуироваться жителей 20 населенных пунктов

Власти Кетовского округа Курганской области призвали эвакуироваться жителей 20 населенных пунктов из-за стремительного увеличения уровня воды в Тоболе, сообщили Накануне.RU в Telegram-канале администрации муниципального округа.

Речь идет о жителях населенных пунктов Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптева, Усть-Утяк, Кетово, Лесниково, Санаторная, Костоусово, Белый Яр, Большое Чаусово, Шкодинское, Менщиково, Шмаково, Галаево, Конево-Казанцева, Галишово, Галкино 2-е, Падеринское, Борки.

В настоящее время идет превентивная эвакуация.

Вода прибывает очень стремительно. МЧС разослало предупреждения о критическом подъеме воды в Тоболе. Напомним, по официальным прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10 м 70 см.