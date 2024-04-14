Представители Ирана и Израиля примут участие в заседании Совета Безопасности ООН

Представители Ирана и Израиля примут участие в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, созванном в связи с ударом Тегерана по израильским военным объектам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

По его словам, "обе страны запросили" участие в заседании в воскресенье, их представителям будет предоставлено слово на встрече.

В качестве докладчика на встрече СБ выступит генсек ООН Антониу Гутерриш.