Уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысит максимум 1994 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

По официальным прогнозам Росгидромета, уровень воды составит от девяти до 10 метров 70 сантиметров.

Сегодня состоялось заседание комиссии по ЧС. Его провели полномочный представитель президента России Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков. По словам Натальи Астафьевой, в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с Челябинских водохранилищ. Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана еще не дошла. Она до Кургана дойдет в ближайшее время.

"Жители потенциально подтопляемых территорий, не ждите, когда вода подойдет к вашим домам. Уровень Тобола поднимается. Эвакуируйтесь незамедлительно!" - говорится в сообщении.