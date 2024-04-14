"Кислотный маньяк" из Монино арестован на два месяца

"Кислотный маньяк" из Монино арестован. Инженера, который обливал женщин химикатами на улицах, отправили в СИЗО на два месяца, сообщает SHOT.

При задержании у 31-летнего подозреваемого изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью. Мужчина не женат, он жил один и мог затаить злость на женщин. Он уже во всем признался.

"Кислотный маньяк" раньше преподавал радиотехнику в одном из подмосковных колледжей, работал инженером в лаборатории, но в последнее время сидел без работы и изучал паблики на тему химии в соцсетях. Недавно он запостил у себя на страничке "Притчу об отравленной воде".

Известно о трех жертвах мужчины. "Маньяк-химик" брызгал химикаты в лицо и на одежду.