В Курганской области жителей 21 населенного пункта призвали эвакуироваться

Администрация Березовского округа Курганской области призвала эвакуироваться жителей 21 населенного пункта, передает корреспондент Накануне.RU.

Власти сообщают о возможном затоплении домов в населенных пунктах: Белозерское, Корюкина, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Иковское, Гагарье, Малый Заполой, Большой Заполой, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Охотино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское.

В регионе действует режим ЧС. По прогнозам МЧС, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

В настоящий момент подтоплено 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.