Захваченный на израильском судне россиянин трудился старшим механиком

Приморского моряка взяли в плен иранские боевики на контейнеровозе MSC ARIES. По данным Mash, захваченный в плен моряк - 38-летний Тимофей Колчанов. На судне он трудился старшим механиком.

Сейчас с ним пытается связаться посольство РФ в Иране через местные власти. По словам жены моряка, он работает на судне по контракту и должен был вернуться к семье в конце мая. После новости о захвате супруга заволновалась и первой обратилась в МИД. Там ей сказали, что связи с Тимофеем пока нет. Тем не менее представитель индийской компании, в которой работает приморец, связывался с женщиной и сказал, что все живы, относятся к ним хорошо.

Напомним, накануне стало известно, что спецназ ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции захватили недалеко от Ормузского пролива контейнеровоз, шедший под флагом Португалии. Сообщается, что судно MSC Aries принадлежит компании Zodiac Maritime, базирующейся в Лондоне. Она, в свою очередь, входит в Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. Семья Офер — одна из самых богатых в Израиле, магнаты спонсируют различные общественные организации в стране. Стоимость захваченного судна с грузом оценивается в несколько миллиардов долларов.

О захвате официально сообщило информационное госагентство Ирана IRNA. На борту находились 25 членов экипажа.

IRNA сообщило, что гвардия направит судно в территориальные воды Ирана.

В последний раз MSC Aries был замечен в пятницу у берегов Дубая, корабль направлялся к Ормузскому проливу. Судно отключило возможность отслеживания отслеживания, что является обычным явлением для судов, связанных с Израилем, следующих через регион.

В ответ на захват сухогруза иранским спецназом Израиль потребовал объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в обращении после новостей о захвате судна заявил, что Иран "понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации".