Блогеру Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей

Блогеру Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 млн руб., сообщают РИА Новости со ссылкой на его адвоката Михаила Мушаилова.

Вину Портнягин признал, позавчера. В понедельник ему изберут меру пресечения.

Напомним, 12 апреля Блогер Дмитрий Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону в рамках "налогового" дела. На днях силовики нагрянули с обысками к блогеру Дмитрию "Трансформатору" Портнягину – они пришли в помещения "Клуба 500" и банного комплекса "Siberia". Внимание правоохранительных органов к блогеру и предпринимателю связано с возможным уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов. У Портнягина – более 108 млн руб. налогового долга.

Ранее схожие проблемы возникли у блогеров Евгении Чекалиной ("Лерчек"), Елены Блиновской, Александры Митрошиной.