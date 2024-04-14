В Курганской области в реке Тобол из-за дождей резко поднялся уровень воды

В Курганской области уровень воды в реке Тобол за два часа повысился на 25 сантиметров и составил 532 сантиметра, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, дополнительный приток воды дал дождь - он осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства.

"Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь. Земляки, уходите из подтопляемых территорий немедленно. Энергетики вынуждены при подходе воды отключать освещение во избежание несчастных случаев. Нужно уходить засветло. Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать", - прокомментировал Шумков.