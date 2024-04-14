Россия переведет в практическую плоскость перенос дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну

Россия вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, некоторые государства уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний дискуссий.

"Мы неоднократно заостряли внимание швейцарской стороны на том, что безответственное следование откровенно недружественному курсу "коллективного Запада" в отношении России, включая присоединение ко всем "пакетам" антироссийских санкций Евросоюза (а их уже 13), а также полная солидарность с киевским режимом идут вразрез с декларируемым "нейтралитетом", - заявила она.

Еще более года назад Берн предупреждали, что продолжение этой деструктивной линии приведет к утрате доверия к Конфедерации как к добросовестному посреднику в международных делах. Отмечено, что власти Швейцарии не прислушались к этому и активно стали продвигать такие деструктивные инициативы, как созыв у себя оторванной от реальности "международной конференции" по Украине, а также выработка юридических основ механизма для конфискации российских активов.

Страны, которые готовы стать посредниками в международных делах не раскрываются.

"Не хотелось бы предвосхищать результаты идущих по данному вопросу консультаций с нашими зарубежными партнерами. Отметим лишь, что российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет", - заявила Захарова.