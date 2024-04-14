В Курганской области смыло деревянный и понтонный мосты

В Курганской области смыло деревянный и понтонный мосты. О произошедшем в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуация с паводком в Кетовском округе складывается неблагоприятная: уровень воды растет, напор и скорость течения тоже. Глава региона призвал эвакуироваться из подтапливаемых территорий.

В селе Темляково смыло деревянный мост и несет течением к Кургану.

"Это создает риск затора. МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды", - сообщил Шумков.

В деревне Лаптева также Кетовского округа сильным течением сорвало понтонный мост. Пока крепления его держат у берега. МЧС и округу также поставлена задача принять все меры, чтобы его закрепить, по возможности, достать из воды, чтобы он не стал причиной затора.