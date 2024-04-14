В Тюменской области жителей двух деревень начали эвакуировать из-за паводка

Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Населенные пункты находятся в пойме реки Ишим. ПВР готовы принять людей. Заключены договоры с поставщиками продуктов питания и бутилированной воды, завезены кровати, раскладушки, постельные принадлежности, есть стиральные машины, предусмотрено медицинское и психологическое сопровождение пребывающих в ПВР.

Кроме того, в крупных пунктах разработан план для досуговой деятельности детей, составлены графики работы педагогов. Для взрослых предусмотрена небольшая культурная программа.

"В деревнях Лайкова и Бутырки Ишимского района началась эвакуация населения. Сейчас на реке Ишим в данных населенных пунктах обстановка спокойная, однако, по прогнозам, большая вода может прийти уже в ближайшие дни. Пункты временного размещения готовы принять граждан", - сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

Сейчас в муниципалитете готовы пять пунктов временного размещения.

Заместитель главы Упоровского района по социальным вопросам Татьяна Завьялова сообщила, что на основании результатов опроса при подомовом обходе количества действующих ПВР будет достаточно. Если вдруг ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию, власти готовы в кратчайшие сроки развернуть еще три ПВР в селе Упорово.

По данным на утро 14 апреля: фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 16 до 52 см, уровень воды в реке Тобол за сутки на юге понизился на 29 см, выше по течению повысился до 47 см. Понижение уровня воды связано с прохождением ледохода.