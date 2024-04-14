В Израиле заявили об отражении основной части атаки Ирана

В Израиле заявили об отражении основной части атаки Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на военного руководства министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.

В то же время, по его словам, кампания еще не окончена: израильтянам следует сохранять повышенную бдительность.

"Вместе с Соединенными Штатами и другими партнерами мы смогли защитить территорию Государства Израиль. Был причинен совсем незначительный ущерб - это результат впечатляющих действий Армии обороны Израиля. Кампания еще не окончена - мы должны оставаться бдительными и внимательно следовать предписаниям Армии обороны Израиля и службы командования тылом. Мы должны быть готовы к любому сценарию. Вместе с тем мы предотвратили самую значительную волну [атаки] и сделали это успешно", - сказал министр.

Напомним, 1 апреля агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля атаковали здание в Дамаске. В результате удара по консульскому отделу посольства Ирана погибли несколько иранских военных. Израильская сторона официально не комментировала произошедшее.

В Тегеране предупредили, что ответят на удар Израиля. Этой ночью Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске.