На борту захваченного иранским спецназом контейнеровоза есть граждане РФ

На борту захваченного иранскими спецназовцами судна находятся граждане РФ. Это моряки из Приморского края, сообщает SHOT.

Точное количество россиян на борту, выясняется. Сообщается, что также на судне были граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

Напомним, накануне стало известно, что спецназ ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции захватили недалеко от Ормузского пролива контейнеровоз, шедший под флагом Португалии. Сообщается, что судно MSC Aries принадлежит компании Zodiac Maritime, базирующейся в Лондоне. Она, в свою очередь, входит в Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. Семья Офер — одна из самых богатых в Израиле, магнаты спонсируют различные общественные организации в стране. Стоимость захваченного судна с грузом оценивается в несколько миллиардов долларов.

О захвате официально сообщило информационное госагентство Ирана IRNA. На борту находились 25 членов экипажа.

IRNA сообщило, что гвардия направит судно в территориальные воды Ирана.

В последний раз MSC Aries был замечен в пятницу у берегов Дубая, корабль направлялся к Ормузскому проливу. Судно отключило возможность отслеживания отслеживания, что является обычным явлением для судов, связанных с Израилем, следующих через регион.

В ответ на захват сухогруза иранским спецназом Израиль потребовал объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в обращении после новостей о захвате судна заявил, что Иран "понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации".