Пытавшийся поджечь администрацию Владимирской области мужчина был под влиянием мошенников – губернатор

Мужчина, бросивший коктейль Молотова в окно областной администрации во Владимире, возможно, "находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО)", заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По словам главы региона, целью атаковавшего "не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом".

"Судя по всему, вновь реализован сценарий, как в случае, когда женщина бросила коктейль Молотова в военкомат: сначала мошенники провоцируют человека взять неподъемный кредит, а потом обещают списание долга за поджог административного здания", - рассказал Авдеев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчина пытался бросить бутылку с зажигательной смесью в окно здания, но у него не получилось, тогда он пошел поджигать машину вице-губернатора, но и тут его ждала неудача. Поджигателя задержали, он дал признательные показания.