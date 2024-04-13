Столкновения между израильтянами и палестинцами вспыхнули на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ перебрасывает дополнительные силы в поселения на Западном берегу реки Иордан из-за столкновений с палестинцами, в которых изначально участвовали израильтяне-поселенцы.

Сообщается, что конфликт между израильским и палестинским населением начался после пропажи 14-летнего израильского подростка. Израильтяне обвинили палестинцев в исчезновении ребенка, вошли в одну из палестинских деревень и начали погром. В результате погиб один человек, еще 25 получили ранения.