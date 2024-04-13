Уровень воды в Оренбурге продолжает расти – губернатор

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга пока продолжает расти, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Днем власти заявляли, что, вероятно, пик паводка в городе достигнут и уровень воды "вышел на плато", за которым начнется снижение.

"Прошу своевременно уезжать в ПВР, если вы находитесь в зоне подтопления и в вашем районе объявлена эвакуация", - добавил Паслер.

В ранее затопленном Орске вода начала убывать, на освободившихся от воды территориях проводят уборку, дезинфекцию, начинают работать оценочные комиссии. Сегодня в городе будет 50 тон дезинфицирующих средств и первые пять машин для обработки территории.