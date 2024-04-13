На Украине через месяц начнут вызывать в военкоматы на новые медкомиссии ограниченно годных

На Украине через месяц – когда в силу вступит новый закон о мобилизации – начнут вызывать в ТЦК (военкоматы) на повторные медкомиссии тех, кто ранее был признан ограниченно годным к службе, сообщил замминистра обороны Иван Гаврилюк.

Между тем, за границами Украины в очереди у паспортных столов в диппредставительствах страны выстраиваются те, кто через месяц не сможет оформить документы без военного билета – его наличие станет обязательным по тому же закону о мобилизации.

Также в Минобороны Украины заявили, что работают над законопроектом о демобилизации. Напомним, во втором чтении из принятого Верховной Радой законопроекта о мобилизации убрали пункт о демобилизации по прошествии 36 месяцев службы – по настоянию Генштаба.