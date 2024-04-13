Во Владимире неизвестный пытался устроить пожар в областной администрации

В центре Владимира прогремел взрыв (по другим данным – 3-4 взрыва) у здания областной администрации. Сообщается, что на место уже прибыли экстренные службы и силовики.

По предварительным данным, мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в окно администрации. Но коктейль Молотова не разбил стекло, а отскочил и загорелся рядом, передает издание "Владимирские новости".

Также сообщается, что злоумышленник поджег по дороге машину.

О пострадавших не сообщается.