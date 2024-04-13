В Подмосковье задержали с поличным при получении взятки высокопоставленного полицейского

В Подмосковье задержали врио замначальника отдела полиции на водном транспорте УТМВД по ЦФО – 33-летнего Вячеслава Булавина. Baza сообщает, что мужчину задержали в ночь на 12 апреля в элитном коттеджном поселке "Пестово Life" в Мытищах.

По версии следствия, Булавин мог вступить в сговор с ио начальника ОЭБиПК и отдела на водном транспорте и потребовать у местного предпринимателя взятку в 3 млн руб. За эти деньги он, якобы, обещал не проверять предприятие бизнесмена и покровительствовать компании.

Предприниматель сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы, в итоге Булавина задержали с поличным. На него возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит срок до 15 лет.

В ближайшее время Булавину должны избрать меру пресечения.