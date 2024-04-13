Казахстан отказывается от проведения форума "Астана" из-за беспрецедентного наводнения

Казахстан отказывается от проведения в этом году международного форума "Астана", заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, форум возобновит работу в 2025 году.

Отмену форума Токаев связал с "беспрецедентным наводнением", из-за которого дополнительные средства понадобятся на восстановление после масштабных разрушений и помощь пострадавшим.

Форум должен был пройти в столице Казахстана 13-14 июня этого года.

Президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.

В Казахстане с начала паводка спасено и эвакуировано 102 328 человек, сообщили в МЧС. На контроле остаются 98 переливов автодорог, 107 размывов автодорог, из них 9 мостов и 100 дорожных полотна.