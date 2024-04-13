Иранский спецназ захватил израильский контейнеровоз в Ормузском проливе

Спецназ ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции захватили недалеко от Ормузского пролива контейнеровоз, шедший под флагом Португалии. Сообщается, что судно MSC Aries принадлежит компании Zodiac Maritime, базирующейся в Лондоне. Она, в свою очередь, входит в Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

О захвате официально сообщило информационное госагентство Ирана IRNA.

На видео, опубликованном Associated Press, видно, как коммандос десантируются на контейнеровоз с вертолета.

Zodiac Group, зарегистрированная в Женеве, подтвердила факт захвата и сообщила, что на борту находились 25 членов экипажа.

IRNA сообщило, что гвардия направит судно в территориальные воды Ирана.

В последний раз MSC Aries был замечен в пятницу у берегов Дубая, корабль направлялся к Ормузскому проливу. Судно отключило возможность отслеживания отслеживания, что является обычным явлением для судов, связанных с Израилем, следующих через регион.

В ответ на захват сухогруза иранским спецназом Израиль потребовал объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в обращении после новостей о захвате судна заявил, что Иран "понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации".