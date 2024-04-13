До десяти увеличилось число жертв обстрела Токмака в Запорожье

По меньшей мере десять человек погибли в результате обстрела поселка Токмак в Запорожье: сегодня днем спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека все еще числятся пропавшими без вести, продолжается разбор завалов, сообщил глава региона Евгений Белецкий.

Прямо в поселке организовали пункт временного размещения, он рассчитан на 50 человек, "с людьми уже работают волонтеры, психологи, оказывается необходимая помощь".

Также ранее сообщалось, что ранения и травмы получили "десятки человек".

Разрушены несколько домов, несколько десятков домов остались без газоснабжения.