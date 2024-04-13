Псковская область отказывается от проведения парада 9 мая

Псковская область отказалась от проведения парада в День победы в этом году – по соображениям безопасности.

"В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах", - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее регион подвергался атакам украинских беспилотников, в 2023 году мощный удар пришелся по аэродрому Пскова.