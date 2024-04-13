В Кургане началось "окарауливание" дамбы

Губернатор Курганской области призвал эвакуироваться жителей населенного пункта Бараба, к которому подходит паводок.

"Паводок подходит к населённому пункту Бараба. Это уже совсем рядом с Курганом. Земляки, необходимо срочно эвакуироваться. Срочно!" – написал Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Ранее он и мольбами, и угрозами призывал жителей всего Кургана превентивно уехать из города на время прохождения паводка.

Между тем, в столице Зауралья сегодня Шумков вместе с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным провели инструктаж МЧС и аварийных групп, которые дежурят на "дамбе" Кургана. "Большинство этих же парней уже отработали на повышение уровня и укрепление дамбы, а сейчас будут выходить на дежурство по её окарауливанию, чтобы защитить город, вас и ваши дома", - сообщил глава региона.