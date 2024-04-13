ВСУ обстреляли завод в Луганске

ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу в Луганске, при этом пострадали несколько жилых домов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь", - сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

Ряд СМИ сообщил без указания источника, что удар мог быть нанесен ракетами Storm Shadow. Официального подтверждения нет.