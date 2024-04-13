СМИ: Вице-премьер Белоусов может возглавить Счетную палату России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может потерять место в новом правительстве (которое будет сформировано, как ожидается, к середине мая). РИА Новости со ссылкой на источник в кабинете министров сообщает, что Белоусову могут предложить возглавить Счетную палату, она уже год остается без руководителя – после того, как Алексей Кудрин перешел в Яндекс.

В правительстве Белоусов курирует самый широкий спектр вопросов – от макроэкономики и нацпроектов до технологического суверенитета и экспорта. До назначения в правительство работал помощником президента РФ, в начале десятых возглавлял Минэкономразвития, а вообще работает в правительстве с середины нулевых.