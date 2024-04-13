Игорь Бабушкин обсудил с главой Минюста РФ перенос СИЗО-1 в Астрахани

Перенос следственного изолятора, который находится в самом центре Астрахани, обсудил с Министром юстиции Константином Чуйченко губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"СИЗО-1 располагается в здании, возведенном ещё 1842 году. Проработаем все возможные варианты. Также особое внимание уделили оказанию бесплатной юридической помощи жителям региона и созданию государственного юридического бюро", - сообщил в своем телеграмм-канале глава региона.

В ходе рабочего визита Константин Чуйченко посетил исправительную колонию №6. Он осмотрел производственную зону и участок, функционирующий как исправительный центр, рассчитанный на 89 мест для осужденных к принудительным работам.

Здесь решаются сразу две проблемы: труд помогает гражданам вернуться к законопослушной жизни, а предприятия и муниципальные учреждения города закрывают нехватку кадров.