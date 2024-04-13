СМИ: Муж Блиновской хочет записаться контрактником на СВО?

Муж создательницы "марафонов желаний" Елены Блиновской Алексей, якобы, подписал контракт с ВС РФ, чтобы отправиться в зону СВО.

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В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому уже предъявлено обвинение в окончательной редакции. Свою вину он не признает. Создательница "марафонов желаний" признает вину только в неуплате налогов.

О планах Блиновского уйти на СВО пишет Shot, официально информация не подтверждена.

Ранее стало известно, что пытается податься в зону СВО экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская. Она была осуждена за взяточничество на десять лет.