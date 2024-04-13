Мужчина устроил массовую резню в торговом центре Сиднея

По меньшей мере пять человек погибли при нападении мужчины с ножом на посетителей торгового центра Вестфилд в Сиднее. Сообщается, что ножевые ранения получили не меньше девяти человек.

ЧП произошло днем в субботу, когда торговый центр был полон людьми. Около трех часов мужчина начал нападать на случайных посетителей, в том числе ранил женщину и ее девятимесячного ребенка. В молле началась паника, люди падали и травмировались, стремясь убежать.

В итоге нападавшего застрелила девушка из полиции, которая в этот момент оказалась в торговом центре. Сообщается, что она гналась за преступником, прежде чем выстрелила в него.