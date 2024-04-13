Кристалина Георгиева переизбрана председателем МВФ

Кристалина Георгиева будет возглавлять Международный валютный фонд (МВФ) еще пять лет – ее единогласно переизбрали на второй срок. Кандидатура болгарской экономистки была единственной на выборах председателя фонда.

МВФ является частью Организации объединенных наций и оказывает странам-участницам (и не только) финансовую помощь. Членами МВФ являются 190 стран.

Россия вошла в МВФ в 1992 году и сначала была активным заемщиком. Погасить долги и перестать занимать новые РФ удалось полностью только в 2017-м году. За эти годы Россия получила от фонда около $22 млрд. Теперь Россия является не самым крупным, но все же кредитором в МВФ.