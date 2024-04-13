Российский экспорт за месяц вырос на 30%

Российский экспорт в марте вырос на 30-40% по сравнению с январем и февралем этого года – почти до $40 млрд, это следует из оценки платежного баланса за март и первый квартал года, проведенной Центральным банком России.

"Профицит торговли товарами возрос до $16,7 млрд — максимума с декабря 2022 года (в январе и феврале было $7–8 млрд, в марте 2023 года — около $13 млрд)", отмечает РБК.

Эксперты называют показатели торгового баланса высокими, а рост экспорта – уверенным.