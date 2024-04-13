В Турции сломалась опора канатной дороги: один человек погиб, семеро пострадали

В результате аварии на канатной дороге Tunektepe Teleferik в Анталье погиб один человек, еще семь пострадали.

По данным турецкого издания Milliyet, одна из опор канатки подломилась и, падая, задела проезжавшую мимо кабину. В кабине находились восемь человек. Пол кабины проломился, люди упали с высоты нескольких метров.

Пассажиров канатной дороги после остановки движения снимали пожарные.

О причинах аварии пока не сообщается, но очевидцы говорят, что слышали взрыв перед тем, как опора сломалась.