В Астраханской области уже зафиксированы нарушения - изъята почти тонна водных биоресурсов

Накануне под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина прошло очередное совещание по вопросу проведения туристического сезона 2024 года. На нём подвели промежуточные итоги межведомственного взаимодействия по контролю и надзору за добычей рыбаками-любителями водных биоресурсов.

Как отметил губернатор, в Астраханскую область уже начали массово прибывать любители рыбалки со всей страны. В связи с этим нужен строгий контроль добычи и транспортировки биоресурсов.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков сообщил, что с 1 по 8 апреля более 400 сотрудников правоохранительных и контролирующих органов провели 42 совместных рейда. В результате этих действий выявлено 196 нарушений.

За первую неделю апреля у рыбаков-любителей изъяли почти тонну водных биоресурсов, выпустили в воду более восьми тысяч экземпляров живой рыбы, выписали штрафы на сумму 167,6 тысяч рублей. Среди наиболее частых нарушений в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 18.03.2024 № 151 "Об установлении запрета рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне в 2024 году» - вылов воблы в водных объектах Астраханской области и Каспийском море. Кроме того, среди нарушений – превышение суточной нормы вылова, разрешенного количества крючков, минимального промыслового размера рыб, использование запрещенных орудий лова, рыбалка в местах, запрещенных для любительского рыболовства.

Изъято 943 кг водных биоресурсов, в том числе осетровых видов рыб – 3 кг и икры осетровых – 3,45 кг, 965 единиц орудий лова: сети, крючковые снасти, раколовки и другие. Также у нарушителей изъято 22 транспортного средства и 17 лодочных моторов. В естественную среду обитания выпушено 8176 рыб, сообщает Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства.

Игорь Бабушкин также сообщил, что в предстоящие майские праздники в Астраханской области уже будет идти паводок. Благодаря личному вмешательству главы региона и его активному взаимодействию с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым удалось договориться о переносе начала половодья на 14 апреля.

«Большая вода прибудет к нам через десять дней. Максимальные сбросы в размере 26000 куб.м/с продержат с 22 до 27 апреля. Далее пойдёт плавное снижение в течение максимально возможного периода от 60 до 100 дней, – пояснил губернатор. – Опытные рыбаки знают, пока идёт паводок, рыбу ловить не получится. Нужно это учитывать, собираясь на рыбалку в Астраханскую область».

Главам муниципалитетов губернатор напомнил, что информационную работу, а также выполнение других мероприятий по организации туристического сезона, необходимо держать на личном контроле.

«И туристам, и местным жителям необходимо разъяснять существующие правила и запреты. В том числе информировать, что вылов воблы в регионе разрешен только с 20 по 30 апреля», – подчеркнул Игорь Бабушкин.