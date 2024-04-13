Украина может потерять территорию до Днепра – офицер ВСУ

Без поставок западного оружия ВСУ могут не справиться с отражением российского наступления, есть перспектива потери левобережной территории до Днепра, считает командир батальона спецназа украинской армии Павел Куриленко, его мнение приводит британское издание Daily Telegraph.

"Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению [российских войск]. <...> Линия фронта расширится, а глубина линии фронта увеличится. <...> Эта линия застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территорию Украины вплоть до Днепра. Этот так называемый переломный момент, который разворачивается в данный момент, искусственно создан нашими западными партнерами", - заявил военный.

Главком ВСУ Александр Сырский также признал, что российские войска после президентских выборов в РФ активизировали наступательные действия и "периодически добиваются тактического успеха".