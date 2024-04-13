Виталий Хоценко поручил провести оперативное обследование размытых весенним паводком дорог для последующего ремонта

Губернатор Омской области распорядился восстановить пострадавшие из-за паводка участки региональных и местных дорог в приоритетном порядке, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Такое поручение руководитель Омской области дал в субботу 13 апреля на оперативном совещании регионального кабинета министров при участии глав муниципальных районов.

«Главной темой сейчас у нас остается паводок и его последствия. Службы работали в оперативном режиме, выезжали к жителям, реагировали на сообщения, информировали население. Никто не остался в стороне. Хочу отметить качественную работу областной пожарно-спасательной службы, МЧС, добровольных дружин, волонтеров, глав районов, которые были в зоне затопления. Расслабляться сейчас никак нельзя: необходимо продолжать мониторинг ситуации, и оперативно начать обследование и последующий ремонт размытых весенним паводком дорог. Эти дороги должны быть отремонтированы в приоритетном порядке. Как только позволит погода, нужно максимально быстро приступать к ремонтным работам», - обратился Виталий Хоценко к главам районов и министерству транспорта Омской области.

На еженедельном оперативном совещании с областным правительством, главами муниципалитетов и руководителями органов исполнительной власти поручил региональному минтрансу оперативно обследовать с целью последующего ремонта размытые весенним паводком дороги, они должны быть отремонтированы в приоритетном порядке.