"Рассчитываем, что это плато": уровень воды в Оренбурге – 11 метров 71 сантиметр

В Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 11 метров 71 сантиметра, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Он добавил, что последние четыре часа уровень воды не увеличивался. "Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнётся спад", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"В Орске Урал упал еще на 23 см. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни", - добавил Паслер.

Он предупредил, что обстановка остается сложной, "в ряде территорий пик паводка впереди". "Мобилизуем силы и средства на илекском направлении", - сообщил губернатор.