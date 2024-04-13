Если дамба не выдержит, под угрозой затопления окажется весь Курган – губернатор

Власти Курганской области уговаривают жителей областного центра и других населенных пунктов на реках эвакуироваться. Они указывают на то, что пик половодья еще не пройден.

"Уровень воды в Звериноголовском сейчас составляет чуть менее 10 метров, а в Кургане более 4 метров. А это означает, что паводок движется сюда, и перепад уровней означает, что скоро эта масса воды с интервалом в несколько дней придет во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению, и в город Курган, где еще не полностью прошел лед", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Зауралья Вадим Шумков.

По его словам, власти пытаются соединить и повысить дамбы, надеясь при этом на разлив рек по ширине поймы, но при этом призывают и эвакуироваться в превентивном порядке. "Мы понимаем вас. Вроде бы, вода в Кургане пока растет медленно и хочется выждать, а по возможности и переждать. Мол, чего дергаться. Да и оставлять родные дома и переезжать куда-то всегда тяжело. Но вода коварна, и при такой массе ее рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным ещё и в ночное время суток. К тому же, выше по течению собираются ледовые заторы, непредсказуемость поведения которых могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны", - рассказывает глава региона.

Он предупредил, что "отсидеться на чердаке и крыше может не получиться". "А наши ресурсы далеко небезграничны, и мы в первую очередь вывозим стариков, детей и маломобильных граждан", - предупреждает Шумков.

Отдельно он обратился к жителям областного центра.

"Сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются, и если они не будут прекращены, вся эта постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Более того, в случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны", - сказал Шумков.

Синоптики считают, что резкий подъем воды начнется в ближайшие несколько дней.

"Мы будем бороться за вас и за город. За сохранение нормальной жизни. Но готовиться и выезжать из зон подтопления нужно уже сейчас. Все дома, жилые микрорайоны и СНТ уже пройдены по несколько раз. Дано указание штаба осуществлять патрулирование этих территорий во избежание мародерства. Однако фактическое количество выехавших граждан пока крайне мало. Земляки. Речь идет о ваших жизни и безопасности, а также жизни и безопасности ваших друзей и родственников", - добавляет Шумков.

"Земляки. Нужно выполнять то, что вам говорят представители власти. Нужно действовать, не надеясь на авось, сохраняя спокойствие и трезвый рассудок, и самое главное, что у нас есть – ваши жизни. Помогайте нам помочь вам", - заключает губернатор.