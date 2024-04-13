Оренбург уходит под воду

Уровень воды в реке Урал в районе Орска все еще остается выше критической отметки в 700 см – около 731 см. Между тем, в районе Оренбурга вода в реке уже поднялась до 11 метров 71 см, сообщают местные власти. Ситуация в городе ухудшается: подтоплено более 2,9 тыс. жилых домов и 4,9 тыс. приусадебных участков. Эвакуировано 1,5 тыс. человек, в том числе более 300 детей.