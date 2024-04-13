У Юрия Куклачева во время юбилейного концерта случился инфаркт

У 75-летнего Юрия Куклачева случился обширный инфаркт, он находится в тяжелом состоянии. Народному артисту РСФСР стало плохо накануне – прямо во время его юбилейного концерта в Москве, передает Shot. Ночью состояние дрессировщика кошек ухудшилось, его госпитализировали и провели операцию.

Юбилейный концерт Куклачева проходил в "Вегас Сити Холле", вырученные с продажи билетов средства он обещал направить на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в "Крокурс Сити Холле".